Elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, l’assise ci riprova

Si terrà questa mattina una nuova “puntata” della bagarre per l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale. La novità dell’ultima ora sarebbe l’indicazione che arriva dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia alla maggioranza: votate Raffaele Cacciapuoti. Ma niente è scontato, in particolar modo quando come in questo caso si vota a scrutinio segreto. In pista come oramai noto ci sono anche Giancarlo Frascarelli, Daniele Perello e Mirko Mecozzi.