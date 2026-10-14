Elettrificazione delle banchine, il M5Stelle presenta interrogazione a Salvini sui “23mln a rischio”

“Il Governo chiarisca che fine hanno fatto i circa 23 milioni di euro che, secondo recenti notizie di stampa, non sarebbero più disponibili per il progetto di elettrificazione delle banchine del porto di Civitavecchia. Parliamo di un’opera strategica per il futuro dello scalo, la sostenibilità ambientale e la qualità dell’aria. Non possiamo lasciare nell’incertezza un intervento di questa portata, né le imprese e i lavoratori coinvolti». Lo dichiarano Ilaria Fontana, Deputata M5S Camera ed Enzo D’Antò, consigliere regionale M5S del Lazio.

“Per il progetto – afferma la deputata Fontana – erano stati stanziati 80 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Con un’interrogazione a risposta in Commissione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ho chiesto chiarimenti sugli eventuali provvedimenti di revoca, definanziamento o rimodulazione delle risorse e sulle iniziative necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera”. Secondo il consigliere D’Antò “L’elettrificazione delle banchine consente alle navi ormeggiate di collegarsi alla rete elettrica di terra, riducendo le emissioni durante la sosta in porto. È un investimento importante per l’ambiente, la salute dei cittadini e lo sviluppo sostenibile dello scalo di Civitavecchia. Il Governo chiarisca la situazione e garantisca le risorse necessarie a portare avanti il progetto, dando certezze anche alle imprese e ai lavoratori coinvolti”.