Efficientamento energetico ad Engie, Gruppo M5S: “Tedesco si fa bello con le opere altrui”

“Finalmente. Finalmente un progetto degno di nota, ad ampio respiro, che porterà benefici negli anni a venire e non solo a breve termine, che risolve in maniera strutturale un problema cronico della nostra città e fa risparmiare notevoli somme ai cittadini. Ottimo.

Parliamo dell’affidamento della gestione e manutenzione e la completa riqualificazione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali e scolastici e degli impianti di illuminazione pubblica ad Engie, dopo l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica necessaria. Tutto molto bello. Infatti non l’hanno fatto loro. Ancora una volta la Giunta Tedesco dopo 3 anni di nulla e revoche fa l’unica cosa che gli riesce bene: prendersi i meriti altrui. Il progetto di efficientamento energetico era infatti iniziato sotto il nostro mandato, come confermano i numerosi articoli dell’epoca, ed anche osteggiato da una parte del consiglio comunale. L’allora assessore Perrone curò i dettagli del progetto che non a caso nel 2018 fu inviato ai consiglieri comunali. Dopo 3 anni di nulla ed in evidente colpevole ritardo, fra un cambio di assessorato e l’altro l’attuale amministrazione comunale riesce nell’incredibile opera di non revocare un qualcosa pensato, progettato, iniziato e lavorato dal M5S. Così come il parco Spigarelli, così come il Fattori, così come la Terrazza Guglielmi, la Giunta Tedesco si fa bella con quelle poche opere sopravvissute alla mannaia dell’attuale Giunta delle revoche. Bastava cosi poco per andare avanti, bastava non revocare indiscriminatamente quanto di buono messo in campo nel precedente mandato. Non ci serve il vostro grazie: ci basta la soddisfazione di vedere attuato a beneficio della città quanto di buono da noi progettato”. Il Gruppo consiliare M5S.