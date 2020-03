Effetto Coronavirus, lunghe code davanti ai supermercati

Code infinite un po' ovunque, anche perchè gli ingressi nei supermercati devono essere scaglionati, rispettando le distanze necessarie. In giro si respira (si fa per dire) un'aria pesantissima, molta gente indossa mascherine

Decine e decine di persone davanti a supermercati, alimentari e anche farmacie. Dopo l’ultimo decreto emanato dal Governo ieri notte, è scattata la psicosi da acquisto, soprattutto alimentare, nella gente e anche sul territorio (la foto si riferisce a Civitavecchia). Code infinite un po’ ovunque, anche perchè gli ingressi nei supermercati devono essere scaglionati, rispettando le distanze necessarie. In giro si respira (si fa per dire) un’aria pesantissima, molta gente indossa mascherine. Tornando alla spesa da fare nei supermercati, si consiglia comunque all’utenza di non accalcarsi per fare acquisti (col rischio rilevante di contagiarsi). Non c’è alcun blocco delle merci e nei prossimi giorni i negozi saranno riforniti.