Effetti da covid-19, Tedesco: “Le mascherine? Qualcuno ha speculato. Cimiteri forse riaperti a breve”

“Ci stanno arrivando tante richieste per le riaperture dei cimiteri, questo è un punto che mi sta davvero a cuore. La prossima settimana, forse, ci saranno novità in questo senso, ma sempre rispettando la gradualità”. Il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, dopo l’annuncio del ritorno alla possibilità di fare jogging, nei pressi della propria abitazione, parla di altre probabili aperture per i prossimi giorni. Il primo cittadino però torna anche sulla questione delle mascherine, un tema di cui si sta dibattendo molto: “Sono ancora un problema, il Governo dovrà trovare delle soluzioni, soprattutto in ottica della fase 2. Il Comune non può distribuire mascherine a tutti, il numero è esorbitante. I costi? Qualcuno in questo periodo ha speculato, diciamo la verità”.