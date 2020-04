Effetti da covid-19, mascherine a 50 centesimi: stop a polemiche e speculazioni

Una delle poche cose chiare che è scaturita dal discorso del premier Giuseppe Conte di ieri e dalle successive indicazioni del Governo è che il prezzo delle mascherine diventa fisso, o comunque non può superare la quota di 50 centesimi per un pezzo singolo. Parliamo, almeno questo c’è scritto nell’ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri, delle mascherine chirurgiche. Si chiude così la polemica, ma anche la speculazione che ha caratterizzato le passate settimane nella vendita dei dispositivi di protezione da parte delle farmacie. Che adesso dovranno necessariamente orientarsi tenendo presente quel parametro economico. Per fare un esempio, Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici, che li vende a 1,80 a pezzo, dovrà rivedere nettamente al ribasso l’incasso.