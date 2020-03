Effetti da Coronavirus, Tedesco chiude anche Marina e Pirgo

“Ordina la chiusura di tutta dell’area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell’isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell’area denominata “Piccolo Paradiso” (con accesso da via A. Bandiera), fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso), stante l’impossibilità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone; alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio locale di controllare il rispetto della presente ordinanza; la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell’adozione e fino al giorno 3 aprile 2020 (compreso); sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente”, è la parte centrale dell’ordinanza del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.