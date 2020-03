Effetti da coronavirus, Giulivi vieta sport e passeggiate

“Gli italiani hanno bisogno di misure drastiche, non hanno capito la gravita’ di quello che sta succedendo e di quello che ancora deve accadere. Qui a Tarquinia nei giorni scorsi sembrava di stare in vacanza, tutti in giro, tutti al mare, tutti in bicicletta o a correre. Per questo ho emesso una ordinanza severissima, la prima del genere in Italia, che vieta ogni tipo di attivita’ sportiva e motoria, basta passeggiate” . A parlare e’ Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia.