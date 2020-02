Effetti Coronavirus sul commercio, la grande fuga dai ristoranti cinesi

Eccessivo allarmismo o timore giustificato? Le conseguenze del “Coronavirus” sui territori del comprensorio e nello specifico sulle attività commerciali cinesi sono evidenti. Un po’ da tutte le parti, perchè il tam tam mediatico pone i cittadini in uno stato di grande attenzione, e in alcuni casi di apprensione. Così a farne le spese sono soprattutto i ristoranti cinesi, mete super frequentate abitualmente dai giovani ma non solo. Affari letteralmente a picco e prenotazioni con il contagocce, nonostante le rassicurazioni di Regione, Asl e Ministero della Salute. I titolari dei locali si affrettano a far sapere che carne e pesce vengono acquistati in zona, ma le indicazioni, almeno per il momento, servono a poco. Si registrano dei cali dei fatturati anche nei negozi che vendono altro materiale, i classici locali gestiti da cinesi dove trovi un po’ di tutto. Un segnale chiaro di quanto il fenomeno generi paura e tensioni. I piccoli imprenditori, quasi tutti perfettamente integrati, si dicono comunque fiduciosi. “Ci dovremo rimboccare le maniche, resistere in questa fase difficile, poi i clienti torneranno”.

