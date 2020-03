Effetti coronavirus, rinviato consiglio comunale di domani

"Il Consiglio comunale aperto fissato per il giorno 11 marzo non potrà svolgersi per evidenti motivi, mentre le successive sedute dovranno essere svolte a porte chiuse fino a nuove disposizioni da parte del Consiglio dei Ministri”

La conferma arriva dal presidente del consiglio comunale Emanuela Mari, “considerato che il Consiglio comunale fissato per domani, 6 marzo, non prevede l’approvazione di atti con imminente scadenza, si è ritenuto opportuno rinviare la seduta a nuova data che sarà stabilita dalla Conferenza dei capigruppo. Il Consiglio comunale aperto fissato per il giorno 11 marzo non potrà svolgersi per evidenti motivi, mentre le successive sedute dovranno essere svolte a porte chiuse fino a nuove disposizioni da parte del Consiglio dei Ministri”.