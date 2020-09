Edilizia scolastica: assegnati tardi i lavori di manutenzione?

Le ultime determine di affidamento lavori sono dell’ 8 settembre. Con lo slittamento della didattica ora le ditte avranno circa 15 giorni in più per ultimare i lavori.

Assegnati dal Comune a pochi giorni dalla riapertura delle scuole i lavori di manutenzione per l’asilo nido comunale di via P. Togliatti e la scuola materna Trieste Valdi.

Le due determine di affidamento lavori sono dell’ 8 settembre e prevedono manutenzione ordinaria per adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule in conseguenza all’Emergenza Covid 19 per il nido mentre alla materna riguardano sempre la manutenzione ordinaria e il movimento terra.

Con lo slittamento della didattica ora le ditte avranno circa 15 giorni in più per ultimare i lavori.

Altri lavori erano stati assegnati invece il 18 agosto sempre nell’ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e riguardano nello specifico il risanamento conservativo della

palestra della scuola media Ettore Sacconi, sita in Via XX Settembre e la messa in sicurezza delle aree pertinenziali e degli accessi della scuola media

Luigi Dasti.