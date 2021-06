Economia del mare, Dionisi: “Asse primario per lo sviluppo regionale”

“L’Economia del mare è uno dei principali driver di sviluppo dell’economia della Regione Lazio. Il nostro sistema portuale, con a capo il porto di Civitavecchia, è sempre più al centro degli investimenti da parte delle istituzioni. La Regione, attraverso la pianificazione in tema di Blue Economy e il Governo, soprattutto con la grande opportunità offerta dal Pnrr, stanno decisamente lavorando in sinergia per dare ai porti del nostro territorio le risorse necessarie per essere più competitivi e attrattivi”. Lo dichiara Cristiano Dionisi, Presidente di Unindustria Civitavecchia. “Unindustria Civitavecchia, nell’ultima riunione del Comitato d’area con le aziende associate, ha incontrato l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Orneli e il Presidente dell’Autorità portuale Pino Musolino per fare un bilancio delle iniziative svolte dall’associazione sui vari temi del nostro Piano per lo Sviluppo. Insieme abbiamo programmato nuove attività per il prossimo futuro, a partire dall’incontro che terremo a breve con il commissario della Orte-Civitavecchia Ilaria Coppa e l’importante convegno che stiamo organizzando insieme alla Sezione Energia il prossimo 7 luglio sulla decarbonizzazione del settore marittimo. Tra i temi al centro della nostra attenzione ci sono quello delle semplificazioni, con l’esigenza di riempire di contenuti e di risorse la nuova Zls (Zona logistica semplificata) che sta per vedere la luce, l’istituzione della Zona Franca Doganale in porto e l’attivazione di un Contratto d’area insieme alle altre parti sociali. Sul tema della transizione energetica daremo il nostro contributo a un dibattito che a nostro avviso è ancora poco approfondito, nel quale si discute di progetti che sulla carta possono sembrare interessanti ma che in pratica sono poco concreti”.