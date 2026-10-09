Ecocentro Comunale e Centro del Riuso, scatta l’orario invernale da lunedì 12 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo. Si comunica a tutta la cittadinanza che, a partire da lunedì 12 ottobre 2026, l’Ecocentro Comunale e il Centro del Riuso modificheranno i propri orari di apertura al pubblico per l’adozione del periodo invernale.
Al fine di garantire una migliore gestione dei flussi e favorire il corretto conferimento dei rifiuti e il recupero dei beni riutilizzabili, le strutture osserveranno il seguente nuovo calendario settimanale:
Mattina (dal lunedì al sabato): dalle ore 05:40 alle ore 12
Pomeriggio (esclusivamente il martedì e il venerdì): dalle ore 15 alle ore 17
Si invitano gli utenti a prendere nota delle nuove fasce orarie per pianificare al meglio i propri accessi e si ricorda l’importanza di rispettare le modalità di conferimento previste per ciascuna tipologia di materiale. Csp.