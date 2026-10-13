Eco-stazioni a Borgata Aurelia e Santa Lucia ancora ferme, si valuta lo spostamento

Resta in stand-by l’attivazione delle eco-stazioni installate a Civitavecchia per potenziare la raccolta differenziata. A rallentare l’avvio del servizio sono alcuni vincoli paesaggistici segnalati dalla Soprintendenza, sui quali il Comune sta effettuando le necessarie verifiche.
Il sindaco Marco Piendibene ha confermato che potrebbe essere necessario modificare la posizione delle isole ecologiche, escludendo però, al momento, un trasferimento in altri quartieri. Intanto, gli uffici comunali sono al lavoro per individuare una soluzione che consenta di superare le criticità. Resta ancora da stabilire quando le strutture potranno entrare in funzione.