Eco-stazioni a Borgata Aurelia e Santa Lucia ancora ferme, si valuta lo spostamento

A rallentare l’avvio del servizio sono alcuni vincoli paesaggistici segnalati dalla Soprintendenza, sui quali il Comune sta effettuando le necessarie verifiche. Il sindaco Marco Piendibene ha confermato che potrebbe essere necessario modificare la posizione delle isole ecologiche, escludendo però, al momento, un trasferimento in altri quartieri