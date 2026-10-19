Eco-stazioni a Borgata Aurelia, documenti inviati alla Sovrintendenza per sbloccare il servizio

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una determina dirigenziale per affidare l’incarico relativo alla pratica paesaggistica

Il Comune di Civitavecchia lavora per sbloccare l’attivazione delle eco-stazioni installate a Borgata Aurelia. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una determina dirigenziale per affidare l’incarico relativo alla pratica paesaggistica, con l’obiettivo di ottenere l’autorizzazione necessaria a mantenere operative le strutture.

L’amministrazione punta ora a concludere l’iter nel più breve tempo possibile, con la speranza di rendere utilizzabili le postazioni già entro la fine del mese, compatibilmente con i tempi autorizzativi.

Il piano prevede complessivamente otto eco-stazioni: sei a Borgata Aurelia e due nella località La Scaglia. Le strutture permetteranno di conferire plastica, carta e rifiuti indifferenziati in ampie fasce orarie, utilizzando la tessera sanitaria.

La vicenda si inserisce nel più ampio confronto sulla gestione dei rifiuti in città, che sarà affrontato anche in un consiglio comunale congiunto previsto per la fine del mese, mentre si valutano possibili modifiche al sistema di raccolta differenziata.