Ecco la ripartenza, esercizi commerciali riaperti fra voglia di ricominciare e paura di non farcela

Pochi soldi in entrata ma tanta dignità e voglia di non mollare da parte di quasi tutti gli esercizi. Con il Governo che ha annunciato aiuti una settimana fa attraverso un Dl Rilancio di cui incredibilmente ancora non si vede la luce, l'unica cosa da fare è provare a salvarsi con le forze proprie

Sono quelli che adesso avranno la strada più in salita di tutti. Oggi si entra nella vera e propria “Fase 2”, quella della ripartenza. Negozi aperti con modalità classica, non solo attraverso il take away. Ma le restrizioni e la paura per il contagio limitano in maniera sensibile i margini di guadagno, almeno sul breve periodo. Una ripresa timida dunque, sfavorita anche dal tempo “ballerino”. Pochi soldi in entrata ma tanta dignità e voglia di non mollare da parte di quasi tutti gli esercizi. Con il Governo che ha annunciato aiuti una settimana fa attraverso un Dl Rilancio di cui incredibilmente ancora non si vede la luce, l’unica cosa da fare è provare a salvarsi con le forze proprie.