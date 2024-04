“Il martirio di Santa Ferma”, aprirà i festeggiamenti in onore della patrona di Civitavecchia

Presentate questa mattina in conferenza stampa le iniziative promosse dal Comitato diocesano in onore della santa patrona di Civitavecchia

Sarà «Il martirio di Santa Ferma», opera lirica settecentesca composta da Antonio Caldara, eseguita il prossimo 19 aprile alle ore 19.15 nella Cattedrale di Civitavecchia da un ensemble di otto musicisti e cinque cantanti lirici, ad aprire i festeggiamenti in onore di Santa Fermina patrona di Civitavecchia. Seguiranno, il 24 aprile alle ore 18 la conferenza storica «Santa Fermina e i santi in transito al Porto di Civitavecchia» nella Sala Giovanni Paolo II della Cattedrale; il 26 aprile alle ore 18 il concerto della Banda Musicale della Marina Militare al Teatro Traiano; le celebrazioni eucaristiche con il Triduo di preparazione curato dalle parrocchie della città, la Messa Solenne del 28 aprile presieduta da monsignor Francesco Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, la processione per le vie del Centro Storico e nel Porto.

Il programma religioso della festa, curato dal Comitato diocesano Santa Fermina con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa presso la Sala Biblioteca del Centro Storico Culturale del Forte Michelangelo con gli interventi di Stefano Fantozzi, presidente del Comitato diocesano Santa Fermina, Rachele Giannini, direttrice dell’Ufficio Beni culturali della diocesi, monsignor Cono Firringa, parroco della Cattedrale San Francesco d’Assisi, Simona Galizia, assessore alla cultura del Comune di Civitavecchia, Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv.

Oratorio «Il martirio di Santa Ferma»

Venerdì 19 aprile, alle ore 19.15, nella Cattedrale di San Francesco a Civitavecchia, si terrà la prima nazionale dell’oratorio dal titolo “Il martirio di Santa Ferma”, opera lirica settecentesca composta da Antonio Caldara.

La partitura originale è stata recentemente riscoperta dalla musicologa e violinista Annamaria Bonsante, barese di origine e civitavecchiese di adozione, che è in procinto di pubblicare l’oratorio con un importante editore musicale.

La sua esecuzione, pertanto, si pone come evento di straordinaria importanza e di grande spessore culturale. L’iniziativa è presentata dall’Associazione culturale NavigArte aps, in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi ed è sostenuta dal Comune di Civitavecchia.

Un ensemble di professionisti sarà guidato dal maestro Corrado Stocchi, curatore del progetto artistico con la trascrizione delle parti, la scelta delle arie e il coordinamento degli artisti.

Nell’idea di un approfondimento culturale ancora più accurato e nel rispetto di ciò che fu, la voluta ripresa di due elementi dell’esecuzione originaria, tipici della prassi settecentesca: la parte musicale affidata ad un gruppo di sette archi e un clavicembalo e, tra i cinque cantanti lirici interpreti dei personaggi della vicenda, un contraltista nel ruolo della madre della Santa.

Vedremo esibirsi l’H Ensemble costituito dai violini di Corrado Stocchi (concertatore), Maria Letizia Beneduce, Camilla Crisostomi e Kazuko Abe, dalla viola di Emma Ascoli, dal violoncello di Manuel Perez e dal contrabbasso di Dario Epifani. Al clavicembalo Rosalba Lapresentazione.

Quanto ai cantanti, il ruolo di Santa Fermina spetta a Carmen Petrocelli, Carla Tavares interpreterà l’angelo, il contraltista Angelo Bonazzoli vestirà i panni della madre, mentre i ruoli di Megezio e del ministro saranno affidati rispettivamente ad Antonio Sapio e Roberto Curione.

Conferenza storica «Santa Fermina e i santi in transito al Porto di Civitavecchia»

Mercoledì 24 aprile, alle ore 18, nella Sala «Giovanni Paolo II» della Cattedrale di Civitavecchia si terrà la conferenza storica «Santa Fermina e i santi in transito al Porto di Civitavecchia» curata da don Augusto Baldini, direttore dell’Archivio storico diocesano.

Concerto della Banda Musicale della Marina Militare

Venerdì 16 aprile, alle ore 18, nel Teatro Traiano si svolgerà il concerto della Banda Musicale della Marina Militare. La Banda, composta da 102 orchestrali, verrà diretta dal capitano di vascello maestro Antonio Barbagallo.

Il concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti. Per accedere ma occorre munirsi di un invito che può essere ritirato presso la sede del Comitato diocesano di Santa Fermina in Via Alberto Guglielmotti 12, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 19.

Oppure prenotando per email all’indirizzo comitatodiocesanosantafermina@gmail.com

Le celebrazioni

Il Triduo di preparazione si svolgerà dal 25 aprile al 27 aprile, in Cattedrale, con alle 17.45 la preghiera del Rosario a cui seguirà, alle 18.30, la celebrazione eucaristica che verrà animata dalle diverse comunità parrocchiali della città di Civitavecchia.

Domenica 28 aprile, giorno della festa liturgica della santa patrona, alle ore 8.30 ci sarà la Messa della Cappella di Santa Fermina al Forte Michelangelo celebrata dal vescovo Gianrico Ruzza.

Alle 10.15 è previsto, sul sagrato della Cattedrale, l’incontro dei sindaci di Civitavecchia e Amelia per rinnovare il gemellaggio delle due città unite dalla comune patrona. Preceduta dal corteo storico, con gli sbandieratori e l’offerta del cero votivo sul sagrato della Cattedrale.

Alle ore 11 avrà inizio la Messa Pontificale presieduta da monsignor Francesco Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia.

Nel pomeriggio, alle ore 16.15, è previsto il raduno dei partecipanti alla processione che inizierà alle ore 17 con la preghiera comunitaria guidata dal vescovo Ruzza.

Dopo il percorso cittadino, la statua con le reliquie della Santa sarà portata in mare per la benedizione e l’offerta di una corona ai marittimi caduti sul lavoro. Al rientro della processione ci sarà la Messa in Cattedrale.