Ecco il calendario degli eventi natalizi: “Sarà il Natale del vero rilancio”

Dopo le luminarie la presentazione del cartellone degli spettacoli natalizi. Illustrazione che si è tenuta oggi pomeriggio presso l’aula Cutuli del Comune. Presenti il direttore artistico della Blue in the face Enrico Maria Falconi, ideatore del programma, il vice sindaco e assessore all’ambiente Manuel Magliani, l’assessore al bilancio e turismo Emanuela Di Paolo e la dirigente Gabriella Brullini. “Sarà il primo Natale del post covid, pensiamo quello del vero rilancio – afferma Magliani – complimenti agli uffici e a Falconi per il lavoro svolto”. “Abbiamo pensato soprattutto ai bambini, i protagonisti di questa festività, ma anche alle famiglie. Un cartellone che si dipana su due percorsi importanti, quello della Cittadella della Musica e della strada, con artisti e show itineranti”, ha detto Falconi. Fra gli eventi presso la sede in via Gabriele D’Annunzio “Al cinema con la banda”, a cura dell’associazione “Amici della musica di Allumiere”, “Piripo’ cantafiaba”, “Uni3 in festa: atmosfere natalizie”, il concerto in favore dell’Adamo, “I musicanti di Brema”, “La cantata di Natale”, il “Cartoon show” e infine “Il teatro dei bambini: Pinocchio”. Previsti anche degli spettacoli all’aperto, a partire dal 9 dicembre e l’illuminazione dei monumenti, Cattedrale e Forte Michelangelo, grazie alla sinergia con Enel X.