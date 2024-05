E’ morto un giovane operaio del Traiano, rinviato lo spettacolo di Battista

Riceviamo e pubblichiamo. In segno di lutto per la tragedia che ha colpito i lavoratori del Traiano (la morte del giovane Simone Torroni), non si terrà il programmato spettacolo di questa sera al teatro comunale con Maurizio Battista.

Nella lettera inviata al presidente di Atcl Lazio dal sindaco Ernesto Tedesco si legge: “interpretando la profonda commozione dell’Amministrazione comunale e lo sgomento della comunità degli addetti ai lavori, d’intesa con l’Assessore comunale, dott.ssa Simona Galizia, chiedo di comunicare alla produzione dell’artista Maurizio Battista di annullare la rappresentazione “Ai miei tempi non era così”, programmata per la data odierna alle ore 21:00 presso il Teatro Traiano in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari”.

L’eventuale data di recupero sarà resa nota non appena possibile. Il Comune di Civitavecchia.