È morto Mauro Nunzi, era ricoverato all’Hospice oncologico

Lutto cittadino, è venuto a mancare Mauro Nunzi, dirigente del Comune di Civitavecchia e personaggio molto conosciuto in città. Da qualche giorno era ricoverato all’Hospice, conviveva da qualche anno con un male che alla fine lo ha portato via. Era tornato ad occuparsi di amministrazione pubblica, nel campo urbanistico, dopo un periodo di stop. È stato anche assessore, sempre al Comune di Civitavecchia, candidato sindaco, dirigente al Comune di Cerveteri, e direttore generale dell’Ater, l’azienda per l’edilizia residenziale pubblica. Professionista stimato, non a caso il Pincio lo aveva chiamato a svolgere un delicato compito, ad occuparsi di un settore strategico per le dinamiche politico-amministrative.

I messaggi di cordoglio. “Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Mauro Nunzi, dirigente dell’Ufficio urbanistica del Comune di Civitavecchia. Una persona di grandi qualità umane e un professionista di grande valore, che conosceva come pochi il nostro territorio: una persona che ci lascia troppo presto e che aveva ancora tante cose da fare. Ho avuto modo di apprezzarne la competenza e le capacità durante tutta la sua carriera professionale e la sua esperienza politica. Civitavecchia oggi perde un uomo di grande spessore. Alla famiglia e agli amici le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara Marietta Tidei. “Con Mauro Nunzi la città non perde solo il dirigente all’Urbanistica, ma un professionista esemplare ed un civitavecchiese vero. Pur minato dalla malattia, ancora pochi giorni fa, difendeva il territorio assistendo alla conferenza dei servizi sul biodigestore: è questa la foto che ci lascia in eredità, di un civil servant, come ne servirebbero a migliaia nella pubblica amministrazione. Invece, purtroppo, Mauro era unico. Le più sentite condoglianze alla famiglia”. Il Gruppo consiliare Lega Civitavecchia. “Si tratta di una grave perdita non solo per l’Amministrazione, ma per tutta la città. Prima apprezzato professionista per lunghi anni all’Ater, poi Assessore, stimato dai suoi concittadini, lascia la sua impronta in tante opere che ha contribuito a realizzare. Nell’esprimere il suo cordoglio, il Sindaco Ernesto Tedesco invia alla famiglia le sue più sentite condoglianze”.