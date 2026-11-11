È morto Mario Ricciardi: “Era un grande uomo di sport e di rugby”

È scomparso Mario Ricciardi, un grande uomo di sport e in particolare di rugby, per anni giocatore e capitano e poi allenatore e presidente della Lazio Rugby. “Una persona legatissima alla nostra società e in particolare al presidente Andrea e a Stefano D’Angelo che nella loro carriera hanno giocato nella sua Lazio nei primi anni 2000. Tutta la famiglia del Civitavecchia Rugby si stringe intorno alla famiglia di Ricciardi per la scomparsa dell’amato Mario”, fa sapere il club sui suoi canali social.