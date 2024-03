E’ morto il professor Franco Ceccotti, il cordoglio della città

La Fondazione Cariciv: "Tutti i soci e i dipendenti esprimono le loro più profonde condoglianze al presidente Gabriella Sarracco per la scomparsa del caro marito e compagno di vita". Il pensiero anche del Pd, del sindaco Tedesco e Spazioliberoblog

“Il consiglio di amministrazione della Fondazione Cariciv, il direttore generale, l’organo di indirizzo, tutti i soci e i dipendenti esprimono le loro più profonde condoglianze al presidente Gabriella Sarracco per la scomparsa del caro marito e compagno di vita, Franco Ceccotti. Il professor Ceccotti è stato un punto di riferimento per intere generazioni di studenti, lasciando un’impronta indelebile grazie alla sua attività sociale e associativa, che ha generato progetti e sinergie indimenticabili. Le nostre più sentite condoglianze raggiungano le famiglie Sarracco e Ceccotti in questo momento di profondo dolore”.

Il Pd. “La comunità del Partito Democratico, il Circolo di Civitavecchia ed il Gruppo Consiliare, si stringono al dolore della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco per la perdita del caro marito e compagno di vita, il professor Franco Ceccotti, persona squisita ed insegnante modello per tante generazioni di giovani. Giungano alle famiglie Sarracco e Ceccotti le nostre più sentite condoglianze con il sostegno e la vicinanza di tutti i nostri iscritti”.

“Vicinanza e affetto da parte di Spazioliberoblog a Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv per la perdita del marito prof. Franco Ceccotti. Una perdita improvvisa e drammatica alla quale partecipiamo con dolore e sconcerto”. Fabrizio Barbaranelli.

Il sindaco. “Conoscevo Franco Ceccotti da una vita, apprezzandone doti umane straordinarie. Davanti alla sua improvvisa scomparsa si resta senza parole. Avverto in maniera forte il bisogno di far sentire a Gabriella Sarracco la vicinanza mia, dell’amministrazione e di tutta la città di Civitavecchia, esprimendole le più sentite condoglianze”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.