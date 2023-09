E’ morto Catello Vicedomini “O’Pescatore”, oggi i funerali in Cattedrale

Tanto cordoglio in città per la prematura scomparsa di Catello Vicedomini, “Lello”, titolare dello storico ristorante “O’ Pescatore”, in Largo San Francesco D’Assisi. Uno dei punti di riferimento più conosciuti della ristorazione locale. Catello aveva 68 anni ed era persona solare e sempre gentile, oltre ad avere un locale molto apprezzato dalla sua clientela. In tanti hanno voluto ricordarlo a cominciare dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari e dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. “Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Catello Vicedomini, fondatore dello storico ristorante “O’ Pescatore”. A lui mi univa un rapporto di grande stima e rispetto reciproco. Il suo lavoro e il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni culinarie e del pescato locale, sono stati una risorsa per tutta la città, e rimarranno nella storia del nostro territorio per sempre. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla moglie, al figlio, e ai nipoti, sicura che sapranno mantenere alto il nome del compianto Catello”, commenta la Mari. “Una persona per bene e generosa che ha fatto la storia enogastronomica di Civitavecchia. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”, afferma Tidei. Stamattina le esequie alle 10,30 presso la chiesa della Cattedrale.