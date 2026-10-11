È morta l’attivista Marinella Elia, Sinistra Italiana: “Donna generosa, combattiva e appassionata”

"Ci mancheranno la sua forza e la sua passione, mancherà a tutta la sinistra e alle persone che hanno condiviso con lei tante battaglie"

Riceviamo e pubblichiamo. Marinella è stata una donna dallo spirito libero, generosa, appassionata e combattiva. Per una vita è stata allenatrice di calcio, trasmettendo alle ragazze e ai ragazzi non solo la passione per lo sport, ma anche valori, senso di comunità e la voglia di stare insieme. È stata segretaria dell’ANPI e una presenza costante nelle battaglie in cui credeva.

È stata tra le prime persone a iscriversi a Sinistra Italiana, quando ancora a Santa Marinella non esisteva il nostro Circolo. Era delegata della nascente sinistra italiana nel 2017, partecipando al congresso formativo del partito. Ha creduto fin dall’inizio in quel progetto e ha continuato a sostenerlo, contribuendo alla sua crescita e alla costruzione di una comunità politica in cui si è sempre riconosciuta.

Anche quando la malattia rendeva tutto più difficile, Marinella non si è tirata indietro: si è candidata con Sinistra Italiana alle elezioni amministrative del 2026, scegliendo ancora una volta di esserci e di condividere fino in fondo una battaglia in cui credeva.

E forse non è un caso che, proprio la scorsa settimana, abbia rinnovato la sua tessera. Un ultimo gesto da militante, quasi un saluto.

Ci mancheranno la sua forza e la sua passione, mancherà a tutta la sinistra e alle persone che hanno condiviso con lei tante battaglie.

Ai figli e a tutti coloro che le hanno voluto bene rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Marinella, non sarai dimenticata.

Sinistra Italiana di Santa Marinella