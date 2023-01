E’ di Sara Girelli il corpo privo di vita trovato sul Lungotevere

E’ stata ritrovata venerdì mattina sul Lungotevere, all’altezza di ponte Mazzini sul Lungotevere Sangallo. E’ Sara Girelli la ragazza trovata priva di vita a Roma. Sul corpo della ragazza non sarebbero stati trovato segni di violenza, ma gli inquirenti non scartano alcuna ipotesi. Sara si era recata nella Capitale giovedì sera, era vestita elegante. Il suo corpo è stato trovato da un canoista venerdì verso le 9. La giovane viveva in città con la madre. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia, per capire le cause della morte.