È costato oltre seimila euro il piano della nuova viabilità di Tarquinia

Uscita la determina che certifica l’impegno di spesa relativo al nuovo piano della viabilità. Oltre seimila euro è la somma investita dal Comune di Tarquinia per la stesura del nuovo piano progettuale che sta ricevendo una pioggia di critiche sia da parte dei residenti che dalle attività commerciali.

Un provvedimento nato con delle buone intenzioni, cioè quello di consentire ai ristoratori di posizionare all’esterno del proprio locale dei tavoli aggiuntivi. Tutto questo per mantenere le dovute distanze tra gli avventori imposte dall’emergenza coronavirus, ma che sembra al momento non accontentare nessuno. Criticata soprattutto la mancata condivisione da parte dell’amministrazione comunale del nuovo piano della viabilità con le associazioni di categoria.

Protestano i ristoratori con attività da asporto, che si sentono penalizzati, poiché chi viene da fuori centro storico non può entrare dentro le mura cittadine con la propria autovettura.

Protestano i residenti in alcune vie, poichè non possono raggiungere il proprio domicilio con l’automobile o il garage per parcheggiare l’autovettura.

Protestano i residenti in altre strade che si vedono posizionare sotto le finestre di casa i tavolini, gli ombrelloni e le sedie.

Qui vi avevamo parlato nel dettaglio delle novità sulla viabilità e sul disciplinare che la regola.