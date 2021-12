Durigon e il gruppo consiliare Lega confermano: “Entrano Vitali e Picca per Roscioni e Pietroni”

La voce diventa ufficialità ora che a certificare l’ennesimo ribaltone è il coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon, insieme al gruppo consiliare locale. Entrano Dimitri Vitali e la romana Monica Picca che prendono il posto rispettivamente di Leonardo Roscioni e Norberto Pietroni. In attesa che si muova anche una casella fra i profili di Forza Italia. Siamo al quarto rimpasto in due anni e mezzo, roba da mal di testa e da idee quantomeno confuse. Fa clamore soprattutto l’uscita di Roscioni dall’urbanistica, uno dei pochi profili davvero competenti in Giunta e l’ingresso di Vitali al commercio. In allegato la comunicazione della Lega.