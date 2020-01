Durigon blinda Tedesco e “saluta” gli ex leghisti: “Non tratteniamo gente controvoglia”

“Un azzeramento della Giunta di Civitavecchia? A me non risulta proprio. Non è un opzione che conosco – dichiara Durigon -. E’ vero, ci sono state delle riunioni di recente, ma non abbiamo parlato di questo, nemmeno di un ipotetico rimpasto. Io mi fido del sindaco Tedesco, è un grande amministratore e siamo tutti con lui"

Oggi è una giornata importante per la Giunta Tedesco. Alle 12 si chiude il bando per la selezione del nuovo Cda di Civitavecchia Servizi Pubblici, questa sera invece è in programma una riunione di maggioranza, per fare il punto della situazione anche sulle dinamiche interne che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Intanto su Civitavecchia interviene il senatore e leader del Lega nel Lazio Claudio Durigon. In sette mesi il Carroccio ha perso ben tre consiglieri comunali (erano cinque, ora sono soltanto due): “Un azzeramento della Giunta di Civitavecchia? A me non risulta proprio. Non è un opzione che conosco – dichiara Durigon -. E’ vero, ci sono state delle riunioni di recente, ma non abbiamo parlato di questo, nemmeno di un ipotetico rimpasto. La Lega a Civitavecchia ha perso alcuni consiglieri comunali, lo so. Ognuno fa le sue scelte e il nostro è un partito che non trattiene qualcuno controvoglia. Io mi fido del sindaco Tedesco, è un grande amministratore e siamo tutti con lui. Il partito a Civitavecchia è molto giovane, ci vorrà un po’ di tempo per costruire una base importante, ma con Ernesto siamo decisamente in buone mani”.