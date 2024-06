Due nuovi murales al tribunale di Civitavecchia, questa volta dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino. La squadra di Coloriamo la nostra Città coordinata da Donato Ciccone ritorna a Civitavecchia. Grazie al nulla osta del presidente del tribunale, la giusta sinergia dei vari uffici comunali e alla preziosa collaborazione dei gestori del Bar dello Studente, in via dell’Immacolata sono stati realizzati due murales dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino. Opera a costo zero per l’amministrazione grazie alla donazione del negozio Expert Elettromix Civitavecchia. Il Ciccone infine ringrazia l’artista Stefania Paolucci per la sua disponibilità e professionalità.