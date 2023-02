Due navi Ong pronte ad attraccare al Porto di Civitavecchia

Due navi Ong dovrebbero arrivare ad ore nel Porto di Civitavecchia. Il via libera sarebbe stato dato dal Governo centrale questa mattina, le due imbarcazioni ospiterebbero oltre cento migranti. Le navi sono la spagnola la Aita Mari e la Life support, panamense. “Abbiamo tratto in salvo 156 persone in acque internazionali, tra la notte e la prima mattina di oggi, in due soccorsi. Tutte le persone soccorse stanno bene e stanno riposando. Stiamo monitorando costantemente le loro condizioni”, dichiara Agnese, medico di bordo. Tra i superstiti ci sono 32 minori. Il POS che ci è stato assegnato è Civitavecchia”, si legge sulla pagina facebook di Emergency.