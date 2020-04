Due insegnati del Marconi alle lezioni di “La Scuola in Tv” sulla Rai

Oggi prendono il via le lezioni di “La Scuola in Tv”, trasmesse dal canale Rai Scuola a seguito dell’accordo siglato tra il Ministero dell’Istruzione e la Rai all’interno della campagna #LaScuolaNonSiFerma. Si tratta di lezioni, precedute da una breve introduzione utile ad individuare l’ambito scolastico e la collocazione nel programma di studio, che vanno ad arricchire l’offerta didattica di Rai Scuola a sostegno della DaD (Didattica a Distanza), attività supportate da piattaforme digitali e telematiche che, nella fase di emergenza dovuta al contagio di COVID-19, sta impegnando docenti e studenti di tutta l’Italia al fine di mantenere vivo e partecipe il processo formativo ed educativo iniziato nel settembre 2019. In un primo elenco fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione molte risultano le discipline coinvolte sia di ambito umanistico-linguistico che scientifico-matematico, con oltre 100 lezioni rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, realizzate da 30 docenti individuati dal Ministero dell’Istruzione e provenienti da diverse realtà scolastiche italiane. “E con orgoglio possiamo dire che la nostra città sta fornendo un valido apporto al progetto di Rai Scuola poiché tra i 30 docenti selezionati dal Ministero dell’Istruzione troviamo due insegnanti del l’I.I.S. “Marconi” di Civitavecchia, la prof.ssa De Paolis Paola docente di Matematica e Fisica, e la Prof.ssa Roberta Storti docente di Scienze Naturali.

Le docenti, in forza da molti anni nell’istituto diretto dal prof. Nicola Guzzone, oltre all’impegno didattico quotidiano portano avanti da tempo con grande entusiasmo ed ottimi risultati importanti progetti di carattere scientifico- matematico e di orientamento universitario. Per quanto riguarda questa collaborazione con Rai Scuola la prof.ssa Paola De Paolis presenterà due lezioni: la prima di esse sarà di carattere interdisciplinare matematico-fisico sui “Vettori nello spazio”, mentre nella seconda lezione intitolata “La Meccanica in un kit” la docente affronterà anche l’aspetto laboratoriale di queste discipline, analizzando gli aspetti fisici di particolari esperimenti realizzati con materiale povero. La prof.ssa Roberta Storti opererà invece nell’affascinante campo della Chimica proponendo un percorso centrato sulle proprietà dell’acqua, dal titolo “H2O: una molecola straordinaria””, si legge nella nota inviata dall’Istituto.