Due auto si scontrano su viale Pietro Nenni e finiscono sullo spartitraffico

Due auto di media cilindrata si sono scontrate oggi pomeriggio alle 16,30 su viale Pietro Nenni, all’altezza dell’incrocio con via Galileo Galilei. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, le due macchine dopo l’impatto, hanno concluso la loro corsa rovinando sullo spartitraffico. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti, dapprima aiutando le due conducenti, una delle quali è stata consegnata alle cure del personale sanitario del 118, poi mettendo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.