Drive-in a largo della Pace, un passeggero su due fa il covid test

Il drive-in a largo della Pace, postazione installata per fare i tamponi a due passi dal Porto di Civitavecchia era partito in sordina. Poche centinaia di test i primi giorni, ma la crescita è stata esponenziale. Ora in media un passeggero su due che arriva dalla Sardegna si ferma in macchina o a piedi per scoprire se durante la vacanza ha contratto il virus oppure no, anche accettando di fare almeno mezz’ora di fila, dopo un viaggio in traghetto durato circa sei ore. In tutto sono stati effettuati quasi 1300 tamponi e i positivi riscontrati sono tutti asintomatici.