Draghi rilancia il carbone. Ipotesi proroga post 2025 per la centrale di TVN

Torna l’orizzonte del carbone alla centrale di TVN, in chiave post 2025. Un’ipotesi che non è da scartare soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri del premier Mario Draghi, “Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato”, intervenuto ieri pomeriggio nell’informativa alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina è servito a fare il punto sulla nuova strategia energetica dell’Italia per affrancarsi dal gas russo sia nel breve periodo che in una prospettiva più a lungo termine. Accantonato il gas, come annunciato anche da Enel, ora si potrebbero aprire scenari nuovi per il futuro di TVN, strettamente connessi a partite geopolitiche che con le dinamiche territoriali non hanno nulla a che fare. Dall’esultanza (per certi versi inopportuna e “facilona”) dei giorni scorsi al timore di un cambio di rotta peggiorativo.