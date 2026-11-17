Dal 20 al 22 novembre il pubblico sarà chiamato a scegliere da quale parte stare nella nuova produzione di Blue In The Face, scritta e diretta da Simone Luciani

E se Dracula non fosse il vero mostro? E se dietro il volto rassicurante della ragione e della civiltà si nascondesse una violenza ancora più inquietante di quella attribuita al principe delle tenebre?

È da questo interrogativo che prende vita “Dracula – La menzogna della luce”, la nuova produzione di Blue In The Face, scritta e diretta da Simone Luciani con in scena lo stesso Simone Luciani e Alice Pierini, Marco Nocerino, Matteo Tusculano, Matteo Verticelli, Vanessa Molinas, Matteo Tusculano. Non una semplice trasposizione del celebre romanzo di Bram Stoker, ma una riscrittura drammaturgica che ne sovverte profondamente prospettive, significati e rapporti di forza. Un’opera che abbandona i meccanismi più prevedibili del racconto dell’orrore per confrontarsi con una domanda tanto antica quanto attuale: chi stabilisce che cosa sia il bene e che cosa sia il male?

UN DRACULA CHE NON AVETE MAI INCONTRATO

La vicenda si sviluppa in un luogo che potrebbe essere la Londra dei primi del Novecento. Jonathan Harker, giovane impiegato prossimo al matrimonio con Mina, accoglie un misterioso nobile europeo. Sulla scena compare anche il dottor Van Helsing, medico determinato a contrastare una presenza che considera pericolosa. Gli elementi sembrano quelli di una storia conosciuta da generazioni. Eppure, fin dalle prime battute, le certezze iniziano a incrinarsi. Dracula non è necessariamente la creatura soprannaturale che la tradizione letteraria e cinematografica ci ha insegnato a temere. È una figura ambigua, quasi impalpabile, la cui stessa esistenza può essere messa in discussione.

Il vampiro diventa la rappresentazione delle pulsioni più profonde dell’essere umano, del desiderio nascosto, dell’istinto e di quella parte della nostra natura che la società ci impone di reprimere. Dall’altra parte si colloca Van Helsing, incarnazione della ragione, della scienza, della morale e delle regole della convivenza civile. Ma la contrapposizione tra i due personaggi non segue il percorso tradizionale. I ruoli si rovesciano, le convinzioni si sgretolano e lo spettatore viene progressivamente costretto a interrogarsi sulla natura stessa della mostruosità.

La storia di Dracula diventa così una riflessione sul potere, sul giudizio e sulla pretesa di imporre agli altri un’unica visione del mondo. La riscrittura non cerca di assolvere il male, né di celebrare l’istinto come unica forma di libertà. mette piuttosto in discussione la facilità con cui gli esseri umani attribuiscono agli altri la mostruosità, evitando di riconoscere le proprie contraddizioni.

Il risultato è un teatro gotico che supera il semplice racconto dell’orrore e si trasforma in un confronto inquietante con la coscienza dello spettatore.

Per la natura di alcune scene, lo spettacolo è consigliato a un pubblico di età superiore ai 13 anni.

Dal 20 al 22 novembre, al Teatro Nuovo Sala Gassman, il pubblico sarà chiamato a scegliere da quale parte stare. Ma potrebbe scoprire che la luce non è sempre innocente e che l’oscurità non contiene necessariamente tutte le risposte.

DRACULA – LA MENZOGNA DELLA LUCE

Testo e regia: Simone Luciani

con: Simone Luciani, Alice Pierini, Marco Nocerino, Matteo Tusculano, Matteo Verticelli, Vanessa Molinas, Matteo Tusculano

Produzione: Blue In The Face