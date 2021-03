La Asl Roma 4 comunica che dal 24 marzo sono stati attivati i nuovi slot di prenotazione per le dosi in aumento del 70% del vaccino Pfizer che ci verranno consegnate in anticipo.

Pertanto è possibile da oggi prenotare le sedute vaccinali per gli utenti afferenti all’ASL Roma 4. Il vaccino Pfizer viene somministrato nei seguenti punti vaccinali:

Ospedale San Paolo

Ospedale Padre Pio

Punto vaccinale Fiano

Punto vaccinale Campagnano