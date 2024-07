“Basta con l’inciviltà alla Frasca, non vogliamo più vedere discariche a cielo aperto in uno dei posti più belli del nostro territorio”. L’assessore all’ambiente Stefano Giannini, insieme al collega all’urbanistica Enzo D’Antò, tuona contro i trasgressori alla Frasca dopo le copiose segnalazioni di rifiuti abbandonati. In conferenza stampa, insieme ai consiglieri comunali di Avs Ismaele De Crescenzo e Valentina Di Gennaro, è stata annunciata un’operazione interforze per porre rimedio al fenomeno: “Incontreremo Carabinieri del Noe, capitaneria di Porto e Arsial – afferma Giannini – stabiliremo un piano per la sicurezza molto dettagliato. Foto trappole e videosorveglianza? Assolutamente si”.