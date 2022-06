Dopo tre anni torna la “PYT Dance Studio” a Bracciano con “Number Ones”

Sabato 25 giugno alle 20,45, nello splendido scenario della Piazza IV Novembre (Piazza del Comune) di Bracciano, dopo ben 3 anni di stop per le note vicende pandemiche, torna in scena la Scuola di ballo PYT DANCE STUDIO con un nuovo spettacolo dal titolo “NUMBER ONES”, con il patrocinio del Comune di Bracciano. Lo spettacolo comprende esibizioni di danza, recitazione e canto sotto la direzione artistica di Letizia Pirisi, Andrea Modica e Franco Miseria. Le esibizioni saranno intervallate da ospiti come il ballerino daiki Muneghina, la Banda Bramante e Leonardo Roscioni. Un importante segnale di ripresa di queste attività artistiche e culturali dopo la pausa forzata per il Covid, con uno spettacolo in grande stile che saluta l’inizio dell’estate e dell’auspicata ripresa della normalità nella vita quotidiana delle nostre città.