Dopo Rete4 anche La7 ad Allumiere per il “concorsone” e le assunzioni alla Regione “via” collina

Le dimissioni del presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini non hanno certo contribuito a “silenziare” la vicenda legata al concorso di Allumiere e soprattutto alle assunzioni di alcuni ex politici e collaboratori di partiti (in particolare di area Pd) alla Pisana. “Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Presidente per garantire al mio successore di nominare in piena autonomia i membri della Commissione trasparenza che ho fortemente voluto e che, sono sicuro, confermerà la correttezza della procedura”, ha detto Buschini. Da capire se la Procura della Repubblica deciderà di aprire un fascicolo, dopo gli esposti fatti negli ultimi giorni, soprattutto in relazione alle prove dei candidati. Ma intanto i media continuano a marcare stretto il comune collinare. Dopo Rete4 e la trasmissione “Fuori dal coro”, è toccato a La7 con “Non è l’area” di Massimo Giletti. Una troupe ha fatto capolino ad Allumiere in cerca di risposte dall’ente, nello specifico i dirigenti e commissari d’esame del concorso.