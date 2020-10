Dopo lo stop a Tarquinia torna il Trenino Turistico

Dopo uno stop di oltre un mese a Tarquinia, per questo week end, torna il trenino turistico: la pagina Facebook ufficiale del Comune comunica gli orari.

SABATO 17/10

Ore 16:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 16:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 17:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 17:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 18:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 18:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 19:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 19:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

PAUSA

Ore 21:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 21:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

DOMENICA 18/10

Ore 11:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 11:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 12:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 12:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

PAUSA

Ore 16:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 16:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 17:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 17:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, S.P. Montarozzi (Necropoli Etrusca), Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 18:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 18:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 19:00: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).

Ore 19:30: Barriera San Giusto (Capolinea), Circonvallazione Cardarelli, Piazzale Europa, Via IV Novembre, Via delle Croci, Via Ripagretta, Via di porta Tarquinia, Piazza Matteotti, Piazza Nazionale, Via Garibaldi, Via IV Novembre, Piazzale Europa, Circonvallazione Cardarelli, Barriera San Giusto (Capolinea).