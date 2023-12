Dopo le luminarie è sempre più Natale con il via delle pastorelle

Definito il calendario delle iniziative poste in essere quest’anno dalla Polisportiva Uliveto. L’annuncio di Marco Manovelli, direttore e organizzatore dell’evento. Ci saranno tanti appuntamenti “tra cui 750 bambini dai 6 ai 10 anni delle scuole elementari Rodari-Don Papacchini e Collodi da me preparati e diretti, esibirsi dal 18 al 20 nella Chiese di Civitavecchia come da calendario allegato – commenta Manovelli -. Il lavoro con i bambini presso le scuole iniziato dal mese di novembre è stato sì impegnativo ma di grande soddisfazione per le emozioni e l’energia che i piccoli trasmettono il tutto volto alla continuazione e perpetuazione della centenaria tradizione della Pastorella. Da domani si inizia con la Pastorella Pino Cannizzaro e la Croce Rossa di Civitavecchia per i degenti del San Paolo e gli operatori sanitari, poi a VIlla Santina per gli ospiti nella stessa mattinata. Si continua poi con i 750 bambini dal 18 al 20 fino ad arrivare alla Magica Notte delle Pastorelle e alla Pastorella all’Hospice Carlo Chenis. Voglio ringraziare la Regione Lazio e LazioCrea che hanno riconosciuto la valenza regionale delle iniziative, la Diocesi di Civitavecchia e il nostro Vescovo Mons Gianrico Ruzza per il patrocinio concesso e il prestigioso riconoscimento avuto dalla Curia e per aver messo a disposizione, come avviene da anni, unitamente a Don Cono, Don Giovanni e Don Elio, in una settimana e per ben 4 giorni le Chiese della Diocesi e la Cattedrale di Civitavecchia che ospiteranno ben 750 bambini, 40 insegnanti e oltre 3000 persone dal 18 al 20 dicembre e nella magica Notte delle Pastorelle, la Fondazione Cariciv di Civitavecchia con la professoressa Gabriella Sarracco per la grande sensibilità dimostrata, il Comune di Civitavecchia ed in particolare il nostro sindaco Ernesto Tedesco per il patrocinio riconosciuto dal Comune ma soprattutto per essere sempre presente in tutte le nostre iniziative da quando è sindaco”.