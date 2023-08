Dopo l’aggressione l’assessore Perello sotto i ferri per ricomporre la frattura al braccio

Oggi è stato ricoverato in ospedale, domani mattina la delicata operazione al braccio sinistro. L’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello si sottoporrà ad intervento chirurgico per ricostruire il capitello radiale fratturato, quello del gomito sinistro. Conseguenze dell’aggressione che l’assessore ha subito giovedì scorso in Comune durante una riunione per parlare del futuro del Mercato di piazza Regina Margherita. Secondo il parere dei medici, Perello rischierebbe il ricorso ad una protesi al braccio per stabilizzare l’arto.