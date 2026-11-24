Dopo un inizio a dir poco stentato, i Bagni della Ficoncella hanno riaperto davvero. Lo si apprende da quanto fa sapere il gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici. Una giornata importante anche per capire la tenuta del flusso idrico dopo settimana di mancata fruizione al pubblico.
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Dopo la falsa partenza riapre la Ficoncella, test sulla tenuta del flusso idrico
Dopo un inizio a dir poco stentato, i Bagni della Ficoncella hanno riaperto davvero