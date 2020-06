Dopo il rimpasto, Giammusso: “In bocca al lupo a Roscioni e un grosso grazie alla Pescatori”

“La fase di confronto si chiude con la Lega protagonista del riequilibrio politico che si era reso necessario. Ringraziamo il segretario provincia Claudio Durigon e il sindaco Ernesto Tedesco per aver saputo coniugare al meglio le esigenze di rappresentatività che erano emerse. A Leonardo Roscioni, professionista stimato della nostra città, va il grosso in bocca al lupo del partito. Un sentito ringraziamento a Claudia Pescatori, che nel grande lavoro svolto in questi mesi ha dimostrato una professionalità e competenze esemplari: i progetti da lei messi in campo saranno portati avanti con convinzione”. Lo dichiara Antonio Giammusso, Coordinatore Lega Civitavecchia.