Dopo il lungo lockdown la Pro Loco riapre le Terme Taurine

Sabato 4 e domenica 5 luglio la Pro Loco ha riaperto al pubblico le Terme Taurine dopo il

lungo periodo di chiusura forzata dovuta all’emergenza epidemiologica. La riapertura delle Terme si è svolta nell’ambito dell’iniziativa di UNPLI Lazio denominata “Ti conosco mascherina” che ha voluto dare un forte senso di rinascita dei luoghi più belli della regione. In tale occasione, alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, dell’Assessore alla cultura Simona Galizia e della Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco, la Pro Loco cittadina, ha organizzato delle visite guidate impreziosite dalla partecipazione dei Figuranti in costume d’epoca romana realizzati dalla costumista Angela Tedesco che hanno messo in scena una breve rappresentazione con dialoghi in latino. La partecipazione dell’Amministrazione ha voluto testimoniare come la valorizzazione e la promozione del sito archeologico rientri tra gli obiettivi strategici del programma dell’Amministrazione Comunale.