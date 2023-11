Dopo il lieve malore Tidei chiarisce: “Solo una cervicale, sto bene e a qualcuno non farà piacere”

“Dovrò curare con più attenzione una banale cervicale, nulla di più. Dispiace per qualcuno, ma sto bene e porterò avanti il mio lavoro”. Pietro Tidei è tornato a parlare in video dopo il lieve malore che lo ha colto qualche giorno. Il sindaco di Santa Marinella è andato poi al pronto soccorso per fare dei controlli: “Ho letto su qualche giornale che qualcuno ha parlato di un’ischemia. Nulla di tutto questo, in realtà dopo un’ora ero già a lavoro”.