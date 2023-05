Dopo il consiglio comunale aperto sul mercato arriva quello sugli usi civici

Il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli ha convocato la seduta per le 16 e ha inoltrato la partecipazione, fra gli altri, alla giunta regionale, ai consiglieri regionali del territorio e al cda dell'Agraria

Il prossimo 24 maggio si terrà il consiglio comunale aperto sul tema degli usi civici e del futuro dell’Agraria. Dopo la seduta in aula Pucci, un’altra assise aperta su un tema molto sentito dai cittadini, quello del gravame sui terreni dopo sono ubicati molti stabili in città. Il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli ha convocato la seduta per le 16 e ha inoltrato la partecipazione, fra gli altri, alla giunta regionale, ai consiglieri regionali del territorio e al cda dell’Agraria.