“Dopo i disagi della movida ora non si dorme per le luminarie”

E’ proprio il caso di dire, riflettori ancora puntati sul Pirgo. E, si perché le polemiche, dopo i disagi provocati dalla movida chiassosa durante i mesi estivi, ora si presentano pure in inverno. Come? Attraverso i proiettori collegati alle luminarie natalizie, installate dal Comune e che puntano dritte su uno stabile. “È davvero un onore per noi essere stati scelti dal Comune come la location perfetta per ospitare queste magnifiche luminarie che illuminano la facciata del nostro palazzo ininterrottamente per tutta la notte, impedendoci di dormire”, scrive su Facebook un residente. Le segnalazioni però sono giunte agli uffici comunali, che stanno cercando di risolvere una situazione di disagio degli abitanti del palazzo.