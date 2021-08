Donna investita mentre faceva jogging, trasportata in eliambulanza al Gemelli

Alle ore 10 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di Santa Marinella, lungomare Marconi altezza civico 35, per un incidente stradale. Una donna di 69 (residente a Roma) mentre faceva jogging sarebbe stata investita da un’autovettura. La donna era rimasta incastrata con la spalla destra sotto lo pneumatico anteriore dell’auto. I VVF con l’ausilio dell’attrezzatura oleodinamica di salvataggio, hanno sollevato l’auto; liberata la signora ed unitamente al personale medico e paramedico 118 intervenuto, stabilizzato la donna che ancora era cosciente. Lo stesso personale sanitario, provvedeva alle prime cure del caso e successivamente veniva trasportata in eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma. I VVF infine hanno messo in sicurezza l’area e fornito assistenza all’elicottero.