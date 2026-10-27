“Domenico Pomponi ci ha lasciati, vogliamo ricordarlo stretto nel nostro abbraccio”

“Oggi è un giorno triste per tutti noi. Il nostro collega Domenico Pomponi purtroppo ci ha lasciati. Vogliamo ricordarti così, Domenico, stretto nel nostro abbraccio, insieme a tutti noi. Un momento che racconta l’affetto e il legame che ci univa. Ciao Domenico, ci mancherai tanto. Questo è il saluto dei tuoi colleghi del SISP e di tutta la ASL Roma 4, che si stringono con affetto alla tua famiglia”, lo riporta la pagina Facebook della Asl Roma 4.