“Oggi è un giorno triste per tutti noi. Il nostro collega Domenico Pomponi purtroppo ci ha lasciati. Vogliamo ricordarti così, Domenico, stretto nel nostro abbraccio, insieme a tutti noi. Un momento che racconta l’affetto e il legame che ci univa. Ciao Domenico, ci mancherai tanto. Questo è il saluto dei tuoi colleghi del SISP e di tutta la ASL Roma 4, che si stringono con affetto alla tua famiglia”, lo riporta la pagina Facebook della Asl Roma 4.
“Domenico Pomponi ci ha lasciati, vogliamo ricordarlo stretto nel nostro abbraccio”
Il saluto dei tuoi colleghi del SISP e di tutta la ASL Roma 4